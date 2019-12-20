UEFA'dan skandal asker selamı kararı! - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA'dan skandal asker selamı kararı! - Son Dakika Spor

UEFA'dan skandal asker selamı kararı!

6 saat önce

UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında milli oyuncularımızın verdiği asker selamı nedeniyle başlattığı soruşturmayı tamamladı ve skandal niteliğine kararlar verdi.

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UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında milli oyuncularımızın verdiği asker selamı nedeniyle başlattığı soruşturmayı tamamladı ve skandal niteliğine kararlar verdi.


UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na kınama ve 50 bin avro para cezası verildiğini açıkladı. UEFA ayrıca milli oyuncularımıza da kınama cezası verildiğini duyurdu.


UEFA'nın kınama cezası verdiği oyuncularımız:


Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci


Dybala'ya ceza çıkmadı


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid maçında attığı golden sonra takım arkadaşı Merih Demiral'a asker selamı veren Paulo Dybala'ya ise herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadı.


Paulo Dybala hakkında açılan soruşturmanın tamamlandığı ve Arjantinli oyuncuya ceza verilmesine gerek görülmediği belirtildi.


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Arnavutluk, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:00 
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