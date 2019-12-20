UEFA'dan skandal karar! - Son Dakika
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UEFA'dan skandal karar!

6 saat önce

UEFA, Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in evinde Wolfsberger AC takımını 1-0 mağlup ettiği maçta İrfan Can, Robinho, Visca ve Azubuike'nin verdiği asker selamı nedeniyle turuncu-lacivertli kulübe kınama cezası verdi.

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UEFA, Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in evinde Wolfsberger AC takımını 1-0 mağlup ettiği maçta İrfan Can, Robinho, Visca ve Azubuike'nin verdiği asker selamı nedeniyle turuncu-lacivertli kulübe kınama cezası verdi.

UEFA, skandal bir karara imza attı. Avrupa Ligi J Grubu maçında Medipol Başakşehir, sahasında Wolfsberger AC takımını 1-0 mağlup etmiş, mücadelede galibiyet golünü atan İrfan Can ile Robinho, Visca ve Azubuike de gol sevinçlerini asker selamı vererek yaşamıştı. Bunun üzerine soruşturma başlatan UEFA, turuncu-lacivertli kulübe kınama cezası verdi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu karara itiraz edeceklerini ve Tahkim Kurulu'na gideceklerini söyledi. UEFA, aynı sebepten dolayı A Milli Futbol Takımı'na da kınama cezası vermişti.

(İHA)

Başakşehir, İrfan Can, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:05 Kaynak: İHA
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