UEFA'dan sürpriz karar! Kupa 1 ve 2'de 'VAR' kaldırılıyor

55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, salgına ilişkin son gelişmelerin görüşülürken, liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararlar, yarın UEFA İcra Kurulu'nun federasyon başkanları ile yapacağı toplantının ardından duyurulacak.



Bununla birlikte UEFA'nın Video Yardımcı Hakem (VAR) için sürpriz bir karar alacağı bildirildi.



Buna göre; UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin kalan maçlarında VAR'ın kullanılmayacağını belirtti. Bunun nedeni ise tam olarak açıklanmadı.







