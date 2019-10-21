Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Türk gözlemcilere görev
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UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

7 dakika önce

Türk gözlemciler Sabri Çelik, Erol Ersoy ve Murat Ilgaz, UEFA organizasyonlarında görev yapacak.

UEFA'dan Türk gözlemcilere görev, System.String[]

Türk gözlemciler Sabri Çelik, Erol Ersoy ve Murat Ilgaz, UEFA organizasyonlarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sabri Çelik, Portekiz'in Sporting CP ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu müsabakasında görev yapacak.

Erol Ersoy ise Galatasaray ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında 22 Ekim Salı günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi A grubu müsabakasında görevli olacak.

Murat Ilgaz da Fransa'nın Lille ile İspanya'nın Valencia takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu müsabakasında görev yapacak.

Sabri Çelik, Erol Ersoy, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:05 Kaynak: AA
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