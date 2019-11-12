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UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

6 saat önce

Türk gözlemciler Orhan Erdemir, Murat Ilgaz ve Sabri Çelik, UEFA organizasyonlarında görevlendirildi.

UEFA'dan Türk gözlemcilere görev, System.String[]

Türk gözlemciler Orhan Erdemir, Murat Ilgaz ve Sabri Çelik, UEFA organizasyonlarında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Orhan Erdemir, Çekya ile San Marino arasında 14 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 4. Grup müsabakasında hakem gözlemcisi olacak.

Murat Ilgaz ise aynı gün Çekya ile Kosova takımları arasında yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Sabri Çelik de İspanya ile Malta arasında 15 Kasım Cuma günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

Orhan Erdemir, Murat Ilgaz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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