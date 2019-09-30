UEFA'dan Türk hakem gözlemcilerine görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yaplan açıklamada, gözlemci Oğuz Sarvan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Juventus ile Almanya'nın Bayer Leverkusen takımları arasında yarın oynanacak karşılaşmada görev yapacağı belirtildi.



Bir diğer Türk gözlemcisi Orhan Erdemir'in, UEFA Gençler Ligi'nde yarın Galatasaray ile Fransa'nın Paris Saint Germain takımları arasında oynanacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olacağı ifade edildi.



Deniz Dilan Gökçek İşcan'ın ise, 2-8 Ekim'de Polonya'da düzenlenecek UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası Eleme Müsabakaları'nda hakem gözlemcisi olarak görev alacağı kaydedildi.