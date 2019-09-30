Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Türk hakem gözlemcilerine görev
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UEFA'dan Türk hakem gözlemcilerine görev

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yaplan açıklamada, gözlemci Oğuz Sarvan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Juventus ile Almanya'nın Bayer Leverkusen takımları arasında yarın oynanacak karşılaşmada görev yapacağı belirtildi.

UEFA'dan Türk hakem gözlemcilerine görev, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yaplan açıklamada, gözlemci Oğuz Sarvan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Juventus ile Almanya'nın Bayer Leverkusen takımları arasında yarın oynanacak karşılaşmada görev yapacağı belirtildi.


Bir diğer Türk gözlemcisi Orhan Erdemir'in, UEFA Gençler Ligi'nde yarın Galatasaray ile Fransa'nın Paris Saint Germain takımları arasında oynanacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olacağı ifade edildi.


Deniz Dilan Gökçek İşcan'ın ise, 2-8 Ekim'de Polonya'da düzenlenecek UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası Eleme Müsabakaları'nda hakem gözlemcisi olarak görev alacağı kaydedildi.

Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:56 
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