UEFA'dan Türk hakem ve gözlemcilerine görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Ali Palabıyık
, Halis Özkahya
, Mete Kalkavan
ve Hüseyin Göçek
ile gözlemciler Orhan Erdemir
ve Erol Ersoy
'a Avrupa
Ligi maçlarında görev verdi. UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemleri ve gözlemcilerine maçlara görev verdi. FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Estonya
'nın FC Flora Tallinn
ile Almanya
'nın Eintracht Frankfurt
takımları arasında yarın Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy
ve Cem Satman
yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal
Uğurlu olacak. FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İsviçre
'nin FC Luzern
ile Faroe Adaları
'nın KI Klaksvk takımları arasında yarın Swissporarena Stadyumu'nda TSİ 21.15'te oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel
ve Hakan Yemişken
yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Belarus
'un FC Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka
'nın Esbjerg fB
takımları arasında yarın Stroitel Stadyumu'nda TSİ 20.00'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy
yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler
olacak. FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, İsveç
'in FC Norrköping ile Letonya
'nın Liepja takımları arasında yarın Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz
ve Erdem Bayık
yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. UEFA gözlemcisi Orhan Erdemir, Lüksemburg
'un AS Jeunesse Esch ile Portekiz
'in Vitria SC takımları arasında yarın Stade Josy Barthel Stadyumu'nda TSİ 21.30'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, Arnavutluk
'un FK Partizani ile Moldova
'nın FC Sheriff Tiraspol
takımları arasında yarın TSİ 18.30'da Selman Stermasi Stadyumu'nda oynanacak maçta gözlemci olacak.
(İHA)