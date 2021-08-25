UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Bulgaristan'ın CSKA Sofya ile Çekya'nın Viktoria Plzen takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Sofya şehrindeki Vasil Levski Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.