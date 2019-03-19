UEFA'dan Türk Hakemlere Görev
1 saat önce
UEFA, FIFA kokartlı hakemler Halis Özkahya ile Ali Palabıyık'a iki maçta görev verdi.
UEFA, FIFA kokartlı hakemler Halis Özkahya ile Ali Palabıyık'a iki maçta görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Halis Özkahya, Kuzey Makedonya ile Letonya arasında 21 Mart Perşembe günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri G grubu müsabakasını yönetecek.
Letonya'nın Skopje şehrindeki Filip II Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
Ali Palabıyık ise Kosova ile Danimarka arasında aynı gün oynanacak maçta görev alacak.
Kosova'nın Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:37 Kaynak: AA
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