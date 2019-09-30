Son Dakika Haberleri: Uefa'dan türk hakemlerine görev
Son Dakika Spor Haber

Uefa'dan türk hakemlerine görev

26 dakika önce

UEFA yaptığı açıklamada FIFA kokartlı Türk hakemlerinden Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık'a UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında görev verildiğini açıkladı.

Uefa'dan türk hakemlerine görev, System.String[]

UEFA yaptığı açıklamada FIFA kokartlı Türk hakemlerinden Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık'a UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında görev verildiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 2'nci haftasında D Grubu'nda oynanacak Rosenborg-PSV Eindhoven arasındaki mücadelede görev yapacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Norveç'in Trondheim şehrinde bulunan Lerkendal Stadı'nda oynanacak karşılaşma 3 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık ise  UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 2'nci haftasında oynanacak CSKA Moskova-Espanyol müsabakasında düdük çalacak. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan CSKA Arena'da oynanacak maç 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak.

HALİL UMUT MELER, Ali Palabıyık, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu!
PSG, Neymar ve Cavani'yi İstanbul'a getirmiyor Manchester United'dan Falcao için 7 milyon euroluk teklif Caner Erkin'e tepki yağdı! Taraftarlar çılgına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:02:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uefa'dan türk hakemlerine görev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]