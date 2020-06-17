UEFA'dan Türkiye'yi ilgilendiren karar! EURO 2021...

Corona virüs nedeniyle ertelenen EURO 2020'nin geleceği UEFA toplantısında masaya yatırıldı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2021'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hakkında bilgiler verdi.



2021'e ertelenen EURO 2020'de maç takvimi ve şehirler aynı kalacak. Turnuva, 2021'de 11 Haziran'da başlayacak, 11 Temmuz'da ise sona erecek. Maç tarihlerinde ise bir değişiklik yapılmadı.



Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2021'de 11 Haziran tarihinde İtalya ile açılış maçında Roma'da karşı karşıya gelecek ve Avrupa Şampiyonası resmen başlamış olacak.



EURO 2020'de Milli Takımımızın maç programı



11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)



16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)



20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü)