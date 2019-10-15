UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Ümit Öztürk, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 13. Grup müsabakalarında görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:45 Kaynak: AA
FIFA kokartlı Türk hakem Ümit Öztürk, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 13. Grup müsabakalarında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ümit Öztürk'ün 16-24 Ekim'de Norveç'te oynanacak 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 13. Grup maçlarında düdük çalacağı belirtildi.
Açıklamada, FIFA kokartlı yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'ın da şampiyonadaki grup müsabakalarında görev alacağı kaydedildi.
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