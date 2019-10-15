Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev
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UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev

1 saat önce

FIFA kokartlı Türk hakem Ümit Öztürk, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 13. Grup müsabakalarında görev yapacak.

UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev, System.String[]

FIFA kokartlı Türk hakem Ümit Öztürk, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 13. Grup müsabakalarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ümit Öztürk'ün 16-24 Ekim'de Norveç'te oynanacak 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 13. Grup maçlarında düdük çalacağı belirtildi.

Açıklamada, FIFA kokartlı yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'ın da şampiyonadaki grup müsabakalarında görev alacağı kaydedildi.

Ümit Öztürk, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:45 Kaynak: AA
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