UEFA'dan yeni tip koronavirüs değerlendirmesi - Son Dakika
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UEFA'dan yeni tip koronavirüs değerlendirmesi

17 dakika önce

UEFA Asbaşkanı Michele Uva, Çin'de başlayan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve spor organizasyonlarına ara verilebileceğini söyledi.

UEFA'dan yeni tip koronavirüs değerlendirmesi, System.String[]

UEFA Asbaşkanı Michele Uva, Çin'de başlayan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve spor organizasyonlarına ara verilebileceğini söyledi.

İtalyan devlet kanalı RAI'ye konu hakkında açıklamalarda bulunan Uva, salgının son günlerde Avrupa'da çok hızlı yayıldığının farkında olduklarını vurgulayarak, "UEFA olarak şu anda beklemedeyiz. Salgından etkilenen her ülkeyi ve oralarda düzenlenen spor organizasyonlarını yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ile ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Kovid-19 salgını nedeniyle tehlikede olup olmadığı sorusuna ise Uva, "Spor organizasyonların iptal edilmesi veya durdurulması, durumun daha da kötüleşmesi halinde gündeme gelecek. Ev sahibi ülkelerin bu konudaki kararlarına göre hareket edeceğiz. Turnuvaları iptal etmek ya da herhangi bir kent değişikliği yapmak istemiyoruz. Ancak ev sahibi ülkelerden birisi virüse karşı garanti vermezse o zaman bu konuları masaya yatırırız." yanıtını verdi.

İtalya'da hızla yayılan ve şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) geçen hafta 3 maç ertelenirken, bu hafta da 6 karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı duyurulmuştu. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında ise Inter- Ludogorets mücadelesi, seyircisiz oynanacak karşılaşmalar arasında yer alıyor.

EURO 2020'nin düzenleneceği kentler arasında yer alan Roma'da ise 3 grup ve bir çeyrek final karşılaşması yapılacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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