UEFA, dev finallerin adreslerini açıkladı - Son Dakika
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UEFA, dev finallerin adreslerini açıkladı

6 saat önce

UEFA, 2022'de oynanacak Avrupa Ligi finali, Süper Kupa ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ile 2023'te oynanacak Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak statları açıkladı.

UEFA, dev finallerin adreslerini açıkladı, System.String[]

UEFA, 2022'de oynanacak Avrupa Ligi finali, Süper Kupa ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ile 2023'te oynanacak Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak statları açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir araya gelen İcra Kurulu, 2022 UEFA Avrupa Ligi finali ile 2022 ve 2023 UEFA Süper Kupa'sının oynanacağı statları belirledi. 2020 Avrupa Ligi finali Budapeşte'deki Puskas Arena'da, 2022 Süper Kupa Helsinki Olimpiyat Stadı'nda, 2023 Süper Kupa finali ise Rusya'nın Kazan şehrinde bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İşte 2022 ve 2023'te finallere ev sahipliği yapacak statlar:

UEFA Avrupa Ligi 2022: Puskas Arena (Budapeşte-Macaristan)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2022: Juventus Stadyumu (Torino-İtalya)

UEFA Süper Kupa 2022: Helsinki Olimpiyat Stadyumu (Helsinki-Finlandiya)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2023: PSV Stadyumu (Eindhoven-Hollanda)

UEFA Süper Kupa 2023: Kazan Arena (Kazan-Rusya)

(İHA)

Süper Kupa, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:45 Kaynak: İHA
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