Son Dakika Haberleri: UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarına katılmasını onayladığı ve herhangi...
Son Dakika Spor Haber

UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarına katılmasını onayladığı ve herhangi...

27 dakika önce

UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarına katılmasını onayladığı ve herhangi bir ceza vermediği bildirildi.

UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarına katılmasını onayladığı ve herhangi..., System.String[]
UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarına katılmasını onayladığı ve herhangi bir ceza vermediği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:07 Kaynak: AA
Trabzonspor, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber! Son dakika! UEFA, Trabzonspor'un UEFA katılım gelirinin yarısına el koyacak Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:34:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarına katılmasını onayladığı ve herhangi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]