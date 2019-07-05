UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarına katılmasını onayladığı ve herhangi...
27 dakika önce
UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarına katılmasını onayladığı ve herhangi bir ceza vermediği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:07 Kaynak: AA
UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor
Kulübünün Avrupa
kupalarına katılmasını onayladığı ve herhangi bir ceza vermediği bildirildi.
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