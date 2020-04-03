Son Dakika › Spor › UEFA-ECA ve EPFL: Liglerin tamamlanmadan tescil edilmesi doğru değil - Son Dakika Spor
UEFA-ECA ve EPFL: Liglerin tamamlanmadan tescil edilmesi doğru değil
6 saat önce
Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, Avrupa Kulüpler Birliği (UEFA-ECA) ve Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri'nin (EPFL) kurum ve kulüplere bir mektup gönderdiğini ve ligler tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını belirttiğini ifade etti.
Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, Avrupa Kulüpler Birliği (UEFA-ECA) ve Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri'nin (EPFL) kurum ve kulüplere bir mektup gönderdiğini ve ligler tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını belirttiğini ifade etti.Mustafa Eröğüt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi: " UEFA-ECA ve EPFL ortak bir mektup hazırlayarak ilgili kurum ve kuluplere gonderdi. Yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite calışmalarına göre liglerin en gec Temmuz/ Ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını, liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020/21 UEFA müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını açıkladılar."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:46 Kaynak: DHA
Son Dakika Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi