Son Dakika Haberleri: UEFA Eğitimcisi Larsen, Türk Hakemlerini İzleyecek

UEFA Eğitimcisi Larsen, Türk Hakemlerini İzleyecek

1 saat önce

UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Jorn West Larsen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Gelişim programları çerçevesinde hakem izleme çalışması için Türkiye'ye geldi.

UEFA Eğitimcisi Larsen, Türk Hakemlerini İzleyecek, System.String[]
UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Jorn West Larsen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Gelişim programları çerçevesinde hakem izleme çalışması için Türkiye'ye geldi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorn West Larsen, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Bursapor ve Kasımpaşa- Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarında hakemleri izleyecek.

Maçların ardından hakemlerle detaylı analizler yapacak Larsen, MHK'ye bu konuda rapor sunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:10 Kaynak: AA

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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