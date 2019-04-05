UEFA Eğitimcisi Larsen, Türk Hakemlerini İzleyecek
1 saat önce
UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Jorn West Larsen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Gelişim programları çerçevesinde hakem izleme çalışması için Türkiye'ye geldi.
UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Jorn West Larsen, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Merkez Hakem Kurulu
(MHK) Hakem Gelişim programları çerçevesinde hakem izleme çalışması için Türkiye'ye geldi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorn West Larsen, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Bursapor ve Kasımpaşa- Büyükşehir Belediye Erzurumspor
karşılaşmalarında hakemleri izleyecek.
Maçların ardından hakemlerle detaylı analizler yapacak Larsen, MHK'ye bu konuda rapor sunacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:10 Kaynak: AA
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