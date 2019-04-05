Son Dakika Haberleri: UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Larsen Hakemleri İzleyecek

UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Larsen Hakemleri İzleyecek

1 saat önce

UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Jorn West Larsen, MHK Hakem Gelişim programları çerçevesinde hakem izleme çalışması için Türkiye'ye geldi.

UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Larsen Hakemleri İzleyecek, System.String[]


UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Jorn West Larsen, MHK Hakem Gelişim programları çerçevesinde hakem izleme çalışması için Türkiye'ye geldi.

Jorn West Larsen, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Bursapor ve Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarında, hakemleri izleyecek ve maç sonralarında hakemlerle detaylı analizler yaparak, MHK'ya bu konuda rapor sunacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:03 Kaynak: DHA

Türkiye, Merkez Hakem Kurulu, Spor
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