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UEFA, ertelenen liglerin durumlarıyla ilgili federasyonlarla 1 Nisan'da video konferans toplantı...
6 saat önce
UEFA, ertelenen liglerin durumlarıyla ilgili federasyonlarla 1 Nisan'da video konferans toplantı yapılacağını açıkladı.
UEFA, ertelenen liglerin durumlarıyla ilgili federasyonlarla 1 Nisan'da video konferans toplantı yapılacağını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
Son Dakika UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek Market sahibinden örnek uygulama Başkan Akman'dan kampanyaya 3 maaş destek Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı