EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Müslüman futbolcu Paul Pogba, Fransa- Almanya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında önünde bulunan alkol şişesini kaldırmıştı.
Pogba'nın bu hareketi uluslararası basında da büyük yer almıştı.
UEFA da Pogba'nın protestosunun ardından harekete geçti. Alınan karara göre bundan sonra EURO 2020 basın toplantılarında alkol şişeleri, Müslüman futbolcuların önüne konulmayacak.
Son Dakika › Spor › UEFA, Müslüman futbolcuların önüne alkol şişesi koyulmasını yasakladı - Son Dakika Spor