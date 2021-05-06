UEFA, EURO 2020 kararıyla şaşırttı! Cüneyt Çakır, Türkiye maçını yönetenbilecek

11 Haziran günü İtalya- Türkiye maçı ile başlayacak dev turnuva öncesi UEFA'dan koronavirüs talimatnamesi geldi. 4 maddelik talimatnamede hakem detayı dikkat çekti.

48 SAAT BEKLENECEK

Talimata göre eğer bir takımda bir grup oyuncu ulusal ve yerel yetkililer tarafından karantinaya veya izolasyon sokulursa takımın oynayabilecek 1'i kaleci en az 13 oyuncusu olduğu sürece o takım planlandığı gibi o maça çıkacak. Ancak eğer oyuncu sayısı 13'ün altına inerse maç en fazla 48 saat ertelenecek ve eğer belirlenen gün ve saatte yine oynanamazsa kadroya gerekli sayıda oyuncuyu sağlayamayan takım 3-0 hükmen yenik sayılacak. Ayrıca kadrodan hastalık nedeniyle çıkarılacak oyuncular da tekrar kadroya alınamayacak.

ÜLKESİNİN MAÇINA ATANABİLECEKLER

4 maddelik talimatın son maddesine göre bir maça atanan hakem ekibinde hakemlerden birinin pozitif test edilmesi durumunda UEFA eğer gerekiyorsa takımlardan birinin ülkesine mensup veya FIFA kokartlı olmayan bir hakemi o maça atayabilecek. Bununla birlikte Türkiye'nin bir maçında maçın hakemi veya yardımcılardan birinin testi pozitif çıkarsa Cüneyt Çakır veya yardımcılarından biri Türkiye karşılamasına atanabilir.

(AJANSSPOR)