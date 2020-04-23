UEFA EURO 2020'nin adı değişmeyecek

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) adı, 2021 yılında oynanacak olmasına rağmen değişmeyecek.

UEFA İcra Komitesi'nin bugün yaptığı toplantıda 2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ismi belirlendi. 2021 yılına ertelenmesinden dolayı EURO 2021 olarak oynanacağı söylentileri çıkan organizasyonun isminin EURO 2020 olarak kalacağı tescil edildi. UEFA yaptığı açıklamada, bu kararın turnuvanın orijinal vizyonunun korunması adına verildiğini duyurdu.