UEFA, "EURO 2020'nin adı değişmeyecek" açıklamasının bir hata olduğunu duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA, 'EURO 2020'nin adı değişmeyecek' açıklamasının bir hata olduğunu duyurdu - Son Dakika Spor

UEFA, "EURO 2020'nin adı değişmeyecek" açıklamasının bir hata olduğunu duyurdu

6 saat önce

UEFA, 2021'e ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın adının EURO 2020 olarak kalacağı konusundaki açıklamanın, kazara yapıldığını belirtti.

UEFA,

UEFA, 2021'e ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın adının EURO 2020 olarak kalacağı konusundaki açıklamanın, kazara yapıldığını belirtti.

UEFA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hata için özür dileriz. 2021'de düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ismi hakkında henüz bir karar verilmedi. Önceki açıklama kazara yapıldı." denildi.

Daha önce kullanılan, "Şampiyonanın 60. yılına yakışır biçimde, planlandığı gibi 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde yapılacağına inanıyoruz. İsmi de EURO 2020 olarak kalacak." ifadesinin de yer aldığı açıklama, UEFA'nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

EURO 2020, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelenmişti.

Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:10 Kaynak: AA

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