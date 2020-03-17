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UEFA, EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifi sundu!
6 saat önce
Corona virüs nedeniyle geleceği merak konusu olan EURO 2020'de karar veriliyor.
Corona virüs nedeniyle geleceği merak konusu olan EURO 2020'de karar veriliyor.
UEFA, EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.
UEFA'nın konu hakkında resmi açıklama yapması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:24
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