UEFA EUROPA LİGİ TRİFİ KIA MOTORS TARAFINDAN SÜRÜŞ TURU - SEÇMELER
2 saat önce
Kia Motors tarafından sürülen UEFA Avrupa Ligi Trophy Tour, aramızdaki birçok şehirle bizi Cenevre'den Bakü'ye götürdü. Bazı ünlü yüzler UEFA Çocuk Vakfı'nın Ürdün'deki Zaatari Kampında çocuklar için futbol ayakkabısı toplamasına yardımcı olma yolunda destek verdiler. En iyi bitlerin bazılarına bir göz atın.
Kia Motors
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:06
tarafından sürülen UEFA Avrupa
Ligi Trophy Tour, aramızdaki birçok şehirle bizi Cenevre
'den Bakü
'ye götürdü. Bazı ünlü yüzler UEFA Çocuk Vakfı'nın Ürdün
'deki Zaatari Kampında çocuklar için futbol ayakkabısı toplamasına yardımcı olma yolunda destek verdiler. En iyi bitlerin bazılarına bir göz atın.
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