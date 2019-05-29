Son Dakika Haberleri: UEFA EUROPA LİGİ TRİFİ KIA MOTORS TARAFINDAN SÜRÜŞ TURU - SEÇMELER
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UEFA EUROPA LİGİ TRİFİ KIA MOTORS TARAFINDAN SÜRÜŞ TURU - SEÇMELER

2 saat önce

Kia Motors tarafından sürülen UEFA Avrupa Ligi Trophy Tour, aramızdaki birçok şehirle bizi Cenevre'den Bakü'ye götürdü. Bazı ünlü yüzler UEFA Çocuk Vakfı'nın Ürdün'deki Zaatari Kampında çocuklar için futbol ayakkabısı toplamasına yardımcı olma yolunda destek verdiler. En iyi bitlerin bazılarına bir göz atın.

Kia Motors tarafından sürülen UEFA Avrupa Ligi Trophy Tour, aramızdaki birçok şehirle bizi Cenevre'den Bakü'ye götürdü. Bazı ünlü yüzler UEFA Çocuk Vakfı'nın Ürdün'deki Zaatari Kampında çocuklar için futbol ayakkabısı toplamasına yardımcı olma yolunda destek verdiler. En iyi bitlerin bazılarına bir göz atın.
UEFA EUROPA LİGİ TRİFİ KIA MOTORS TARAFINDAN SÜRÜŞ TURU - SEÇMELER
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:06 
Bakü, Ürdün, Cenevre, Spor
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