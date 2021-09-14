UEFA, F.enerbahçe'nin tepki gösterdiği Halis Özkahya'ya kritik maçı verdi

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Türk hakemler UEFA'da önemli görevler alıyor. Halis Özkahya, Konferans Ligi'nde perşembe günü oynanacak Rennes- Tottenham maçında görev aldı.

Fransa'nın Rennes şehrinde Roazhon Park'ta oynanacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.

"FENERBAHÇE MAÇLARINDAKİ TUTUMU"

Fenerbahçe önceki gün yaptığı açıklamada Halis Özkahya'yı hedef almıştı. Özkahya'ya yönelik resmi siteden yapılan paylaşımda, "Hakem Halis Özkahya'nın, Fenerbahçe maçlarındaki genel tutumu ve yaklaşımından bağımsız olarak takımımızın son karşılaşmasında rakip oyuncuların maç boyunca oyunu soğutmaya yönelik davranışlarına sahada hiçbir müdahalede bulunmaması ve maçın kritik anlarında verdiği/ vermediği kararları, adalet bekleyenlerin takdirine bırakıyoruz" ifadeleri yer aldı.