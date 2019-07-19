Son Dakika Haberleri: UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
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UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı

1 saat önce

UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı.

UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı, System.String[]
UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı. Men cezası yok ama Finansal Fair-Play çerçevesinde bazı yaptırımlar uygulanacak.

UEFA, Fenerbahçe ile ilgili kararını verdi. Kulübe men cezası verilmeyecek. Finansal Fair-Play çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulanacak. "Sattığın kadar transfer et" kuralı da devam edecek. - İSTANBUL
Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:20 Kaynak: İHA
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