UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
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UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:20 Kaynak: İHA
UEFA, Fenerbahçe
kararını açıkladı. Men cezası yok ama Finansal Fair-Play çerçevesinde bazı yaptırımlar uygulanacak.
UEFA, Fenerbahçe ile ilgili kararını verdi. Kulübe men cezası verilmeyecek. Finansal Fair-Play çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulanacak. "Sattığın kadar transfer et" kuralı da devam edecek. - İSTANBUL
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