UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
1 saat önce
UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
UEFA, Fenerbahçe
kararını açıkladı. Men cezası yok ama Finansal Fair-Play çerçevesinde bazı yaptırımlar uygulanacak. UEFA, Fenerbahçe ile ilgili kararını verdi. Kulübe men cezası verilmeyecek. Finansal Fair-Play çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulanacak. "Sattığın kadar transfer et" kuralı da devam edecek.
(İHA)
Berke Özer, Westerlo'ya gidiyor UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok Fenerbahçe'de Volkan Demirel çıkmazı! MSB'den "Kıbrıs Barış Harekatı" paylaşımı