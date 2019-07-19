Son Dakika Haberleri: UEFA Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play cezasını açıkladı, Avrupa kupalarından men edilme yok
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UEFA Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play cezasını açıkladı, Avrupa kupalarından men edilme yok

1 saat önce

UEFA Fenerbahçe'nin 2016 yılında imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği ve kulübün elde edeceği UEFA gelirlerinden 2 milyon euro kesintiye gidileceğini açıkladı.

UEFA Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play cezasını açıkladı, Avrupa kupalarından men edilme yok, System.String[]
UEFA, Fenerbahçe'nin 2016 yılında imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği ve kulübün elde edeceği UEFA gelirlerinden 2 milyon euro kesintiye gidileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.
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Fenerbahçe, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:22 
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