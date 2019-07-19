UEFA Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play cezasını açıkladı, Avrupa kupalarından men edilme yok
1 saat önce
UEFA Fenerbahçe'nin 2016 yılında imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği ve kulübün elde edeceği UEFA gelirlerinden 2 milyon euro kesintiye gidileceğini açıkladı.
UEFA, Fenerbahçe
'nin 2016 yılında imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği ve kulübün elde edeceği UEFA gelirlerinden 2 milyon euro kesintiye gidileceğini açıkladı.
Fenerbahçe'ye Avrupa
kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:22
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