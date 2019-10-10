Son Dakika Haberleri: UEFA, futbolcuları beyin sarsıntısına karşı uyardı
Son Dakika Spor UEFA, futbolcuları beyin sarsıntısına karşı uyardı

UEFA, futbolcuları beyin sarsıntısına karşı uyardı

9 dakika önce

UEFA, futbolda sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alan "beyin sarsıntısı" hakkında farkındalık kampanyası başlattı.

UEFA, futbolcuları beyin sarsıntısına karşı uyardı, System.String[]

UEFA, futbolda sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alan "beyin sarsıntısı" hakkında farkındalık kampanyası başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kampanyanın, oyuncular özelinde teknik direktörler, antrenörler, hakemler, idareciler, doktor ve diğer sağlık ekibi üyeleri başta olmak üzere futbolun tüm ana unsurları ile paydaşlarının dikkatini beyin sarsıntısına çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Kampanya için hazırlanan videonun UEFA'ya üye tüm ülkelerde eş zamanlı olarak futbol ailesine ulaştırıldığı kaydedildi.

Türkiye, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merih Demiral'den Juventuslu eski futbolcu Marchisio'ya Barış Pınarı Harekatı cevabı
Lojistik devi Taha Kargo, sektöre öncülük etmeye devam ediyor "Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:20:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA, futbolcuları beyin sarsıntısına karşı uyardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]