UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Barcelona

Katalan ekibi, 2012 ve 2014'ten sonra turnuvadaki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Barcelona, ev sahipliği yaptığı Palau Blaugrana'da oynanan finali, Dyego Zuffo ve Jesus Aicardo'nun golleriyle 2-1 kazandı. Murcia'nın tek golü, Leo Santana'dan geldi.

Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın "Seçimlere müdahale oldu" iddiasıyla ilgili konuştu: Sanki kazanmış gibi bir şeyler söylüyor, zafer bizimdir