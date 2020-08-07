UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılında Finansal Fair-Play anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini... - Son Dakika

UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılında Finansal Fair-Play anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini...
UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılında Finansal Fair-Play anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.
UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılında Finansal Fair-Play anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 19:32
Kaynak: İHA
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