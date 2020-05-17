UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının 20. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının 20. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın 20 yıl önce ev sahipliği yaptığı ve sarı-kırmızılıların İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucu 4-1 yendiği final maçından görüntülere yer verildi. Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası, 2009-2010 sezonundan beri UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenleniyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım

Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı

Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı

Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor

Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri

Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor

Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?

Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor

Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek

Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu

Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim

Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı