UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı - Son Dakika

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının 20. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı, System.String[]

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının 20. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın 20 yıl önce ev sahipliği yaptığı ve sarı-kırmızılıların İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucu 4-1 yendiği final maçından görüntülere yer verildi.

Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası, 2009-2010 sezonundan beri UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenleniyor.

Galatasaray, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 02:48 Kaynak: AA

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