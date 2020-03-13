UEFA, gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya UEFA, gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi - Son Dakika Dünya

UEFA, gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi

7 saat önce

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı

UEFA, gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi, System.String[]

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.


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Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:46 
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