Son Dakika › Dünya › UEFA, gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi - Son Dakika Dünya
UEFA, gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi
7 saat önce
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:46
Son Dakika Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu! Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak