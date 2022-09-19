Hugh Dallas, Süper Lig'in kalitesine destek için hakem hatalarını asgari seviyeye indirmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Hugh Dallas, Süper Lig'in kalitesine destek için hakem hatalarını asgari seviyeye indirmeyi hedefliyor

19.09.2022 12:13

UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, Spor Toto Süper Lig'de kalitenin yüksek olduğunu, buna hakem hatalarını en aza indirerek katkı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, Spor Toto Süper Lig'de kalitenin yüksek olduğunu, buna hakem hatalarını en aza indirerek katkı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Dünyaca ünlü eski İskoç hakem, Süper Lig'in ilk 6 haftasında hakemlerin performansı, Türkiye'deki Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması, Süper Lig hakem atamalarında hayata geçirilen hibrit sistem, saha ile VAR hakemlerinin ayrılması ve Türk futboluyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 3 aydır TFF Hakem Eğitimi Danışmanı olarak görev yaptığını hatırlatan Hugh Dallas, "Türkiye'deki hakemlik standardını genel olarak değerlendirmek çok zor. Ancak ilk 6 haftada gördüğüm kadarıyla ligin kalitesi çok yüksek. Şu ana kadar çok mutluyuz. Elbette mükemmel değiliz ama dünyanın hiçbir yerinde hakemlik mükemmel değildir. Bazı küçük hatalar olabilir ve benim işim Türkiye'de bu hataları en aza indirmeye çalışmak. Elbette hakemler hata yapar ve en iyi hakem en az hata yapan hakemdir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de VAR'ın seviyesi çok yüksek"

Hugh Dallas, "VAR sistemi uygulamasında dünyada birçok ligde önemli hatalar yaşandığını görüyoruz. Şubat ayında İngiltere'deki 3 maçta VAR'da önemli hatalar yapıldı ve İngiltere'deki hakem kurulu kulüplerden özür diledi. Bu doğrultuda Türkiye'deki VAR sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Türkiye'deki VAR uygulamasının seviyesi gerçekten çok yüksek. Elbette sürekli Avrupa'daki diğer ülkelerle kıyaslıyoruz. Birçok futbol maçı izliyorum. Türkiye'de VAR'ın kalitesi Avrupa'daki birçok ülkeyle aynı seviyede hatta bazılarından daha iyi. Çıtayı yüksek tutmak istiyoruz. VAR'ın sadece açık ve bariz hatalara müdahale ettiğinden emin olmak istiyoruz. Küçük hatalar, itmeler veya ceza sahasındaki küçük şeyler için müdahale ettiklerini görmek istemiyoruz. VAR futbolun akışını kesintiye uğratmaz."

"Türkiye, bu konuda öncülük ediyor"

Türkiye'de saha ile VAR hakemlerinin ayrılmasının çok önemli bir karar olduğuna vurgu yapan Hugh Dallas, şunları söyledi:

"Bu çok önemli bir nokta ve bence Türkiye bu konuda öncülük ediyor. Eğer bir kalp sorununuz varsa ve doktora gidecekseniz, ortopedi cerrahını görmeye gitmezsiniz, kalp konusunda bir uzmanı görmeye gidersiniz. Aynı şey hakemlik için de geçerli. VAR, oyun alanındaki hakemlikten farklı bir dizi yeteneği içerir. VAR, sahadaki herhangi bir yönetimi içermez, oyunu yönetebilecek, koruyabilecek ve kontrol edebilecek bir saha hakemine her zaman ihtiyacınız vardır. VAR odada çalışıyor, sahada çalışmıyor. Türkiye'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum."

Süper Lig hakem atamalarında uygulanan hibrit sistemin de önemine de dikkati çeken eski İskoç hakem, "Burada en önemli nokta doğru maça doğru hakemin atanması. Günün sonunda doğru hakemi seçmek zorundasınız. Galatasaray- Konyaspor maçındaydım ve yetkililere doğru hakemin atandığını söyledim. Eğer bu sistem uzun süre devam ederse bundan dolayı mutlu olacağım." diye konuştu.

"En iyi hakemler en iyi zamanda doğru pozisyonda olur"

Türkiye'de her maçın ardından hakemlerle konuştuklarını ve onların gelişimleri için videolu değerlendirmede bulunduklarını vurgulayan Dallas, "Bu süreç dünyanın hiçbir yerinde değişmiyor. Hakemler üzerinden çalışıyor. Tüm hakemler iyi fiziksel kondisyona sahip olmalı. Fiziksel olarak en üst seviyede olmalı. Hakemler, büyük kararları doğru almak için emin olmak zorunda. Hakem karar verdiğinde yanlış yaptığını hissediyorsa, belki de yanlış pozisyondadır. En iyi hakemler en iyi zamanda doğru pozisyonda olur ve doğru kararı verir. Türkiye'de en iyi hakemlerinden biri (Cüneyt Çakır) emekli oldu. Genç ve yetenekli hakemlerin gelmemesi için hiçbir neden yok diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Son olarak Türk futboluyla ilgili de görüşlerini aktaran Hugh Dallas, "Türkiye'de çok tutkulu, gürültülü ve fantastik bir taraftar vardı. Bu, çok önemli bir şey. Süper Lig çok üst düzey bir lig. Hakem oyunculara, oyuncular da hakeme saygı duymalı. Türk futbolu günden güne büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Dallas, Güncel, Son Dakika

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