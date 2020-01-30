UEFA heyeti, şike araştırması için Güney Kıbrıs'a çıkarma yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA heyeti, şike araştırması için Güney Kıbrıs'a çıkarma yaptı - Son Dakika Spor

UEFA heyeti, şike araştırması için Güney Kıbrıs'a çıkarma yaptı

6 saat önce

Güney Kıbrıs'ta son bir haftada bir hakemin ve bir takım başkanının araçlarına bomba konulmuştu.

UEFA heyeti, şike araştırması için Güney Kıbrıs'a çıkarma yaptı, System.String[]

Güney Kıbrıs'ta son bir haftada bir hakemin ve bir takım başkanının araçlarına bomba konulmuştu. UEFA heyeti Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis ile bir araya geldi. Toplantıya Rum Polisi Genel Müdürü Kipros Mihailidis ile Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Kumas da katıldı. Görüşmede Güney Kıbrıs'ta şike olduğu iddia edilen maçların konusu ele alındı. Savvidis'in UEFA heyetine şike iddialarını örtbas etmeyecekleri garantisi verdiği belirtildi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Savvidis, toplantının verimli geçtiğini ve tüm müdahil tarafların, temiz futbol için ortak mücadele kararı aldığını kaydetti.


RUM POLİSİNE ŞİKE BRİFİNGİ


UEFA heyetinin Rum polisine, bilgi toplama prosedürüyle ilgili bilgi verdiğini anlatan Rum Bakan, "Olası hedeflerin tespit edilmesinde bu bilgilerin nasıl kullanılabileceği izah edildi" dedi. Rum medyası, şike olaylarına karışanların telefonlarının dinlenmesi için telefonlarının dinlenmesi için yasa çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bu hemen yapılmalı" dedi.


"UEFA BİZİ CİDDİYE ALMIYOR"


UEFA'nın eski başkan yardımcısı Marios Lefkaritis de, UEFA'nın Rum futbol kulüplerini ciddiye almadığını söyledi. Lefkaritis, UEFA'nın vereceği desteğin teknik destek olduğunu ve danışmanlık yapacağını ifade etti.

Güney Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:35 
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