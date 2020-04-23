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UEFA İcra Kurulu, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın 2022 yılına ertelendiğini duyurdu.
7 saat önce
UEFA İcra Kurulu, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın 2022 yılına ertelendiğini duyurdu.
UEFA İcra Kurulu, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın 2022 yılına ertelendiğini duyurdu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:36 Kaynak: İHA
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