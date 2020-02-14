UEFA ile CONMEBOL arasında iş birliği - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA ile CONMEBOL arasında iş birliği - Son Dakika Spor

UEFA ile CONMEBOL arasında iş birliği

6 saat önce

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), her iki kıtada futbolun gelişimini ve büyümesini teşvik etmek için yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı.

UEFA ile CONMEBOL arasında iş birliği, System.String[]

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), her iki kıtada futbolun gelişimini ve büyümesini teşvik etmek için yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı.


UEFA ile CONMEBOL, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın da yer aldığı UEFA Yönetim Kurulu ile CONMEBOL Konseyi üyelerinin katıldığı toplantı sonucunda her iki kıtada futbolun gelişimini ve büyümesini teşvik etmek için yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı.


Anlaşma ile UEFA ve CONMEBOL arasında müsabakalar, kalkınma, kadın futbol ve hakemlik konularında 4 ortak komite oluşturulması kararlaştırıldı. - İSTANBUL

Avrupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor'a müjde! Sörloth'un cezası 1 maça indirildi
Real Madrid, Lautaro Martinez'i istiyor Başakşehir'in golü iptal edildi! Canlı anlatım Beşiktaş Kulübü, PFDK'ye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:26:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA ile CONMEBOL arasında iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]