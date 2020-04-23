UEFA ile Premier Lig el sıkıştı!

Corona virüs salgını sebebiyle son olarak 6 hafta önce maç oynanan ve süresiz ertelenen Premier Lig'in Temmuz ayı sonu itibariyle bitirilmesi hedefleniyor.



Maçların ne zaman başlayacağı konusunda hala belirsizlik olmasına rağmen organizasyon yöneticileri UEFA ile düzenli şekilde görüşmelere devam etti.



The Sun'da yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'ni Ağustos ayında oynatmayı planlayan başkan Aleksander Ceferin, Premier Lig için yapılan Temmuz ayı fikrini kabul etti. Ceferin'in diğer Avrupa liglerinin de Temmuz ayı sonunda bitmesini istediği belirtildi.



Temas korkusu...



Öte yandan kulüplerin burada ciddi bir korkusu da mevcut. Ceferin'le yapılan toplantılarda Corona virüs tehlikesinin az da olsa devam etmesi halinde temas oyunu olan futbolun salgının tejkrar yayılmasında pay sahibi olmasından korkulduğu yorumları yapıldı.



Bu korkuya rağmen Premier Lig yöneticileri ile UEFA arasında anlaşma neredeyse tamam gibi... UEFA da liglerin Temmuz ayında bitirilerek Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için zaman yaratılmasının avantaj olacağını düşünüyor. (Fanatik)



