Son Dakika Haberleri: UEFA, İrfan Can'ın ardından 5 Başakşehirli futbolcuyu da daha disiplin kuruluna sevk etti
Son Dakika Spor UEFA, İrfan Can'ın ardından 5 Başakşehirli futbolcuyu da daha disiplin kuruluna sevk etti

UEFA, İrfan Can'ın ardından 5 Başakşehirli futbolcuyu da daha disiplin kuruluna sevk etti

6 saat önce

Mehmet Aslan CNN TÜRK'te yayınlanan Limitsiz Futbol programında yaptığı açıklamada, İrfan Can Kahveci'nin hakkında Wolfsberger maçında yaptığı asker selamlı sevinci nedeniyle hakkında soruşturma başlatan UEFA'nın, Başakşehir'in 5 futbolcusu hakkında daha soruşturma kararı aldığını söyledi.

UEFA, İrfan Can'ın ardından 5 Başakşehirli futbolcuyu da daha disiplin kuruluna sevk etti, System.String[]

Mehmet Aslan CNN TÜRK'te yayınlanan Limitsiz Futbol programında yaptığı açıklamada, İrfan Can Kahveci'nin hakkında Wolfsberger maçında yaptığı asker selamlı sevinci nedeniyle hakkında soruşturma başlatan UEFA'nın, Başakşehir'in 5 futbolcusu hakkında daha soruşturma kararı aldığını söyledi.


Mehmet Aslan, "İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma kararı alan UEFA, bu sayıyı 6'ya çıkardı. UEFA, Wolfsberger maçında İrfan Can Kahveci ile birlikte asker selamı veren Azubuike, Edin Visca, Robinho, Mehmet Topal ve Caiçara'yı disiplin kuruluna sevk etti. Bu futbolcular 6 gün içinde savunmalarını verecekler" dedi.

İrfan Can Kahveci, Mehmet Aslan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:12 
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