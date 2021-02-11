UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Coltescu ve Sovren'in yargılanacağını duyurdu.
11.02.2021 18:21
UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Coltescu ve Sovren'in yargılanacağını duyurdu.
UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Coltescu ve Sovren'in yargılanacağını duyurdu.
Başakşehir, UEFA, PSG, Spor, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Coltescu ve Sovren'in yargılanacağını duyurdu. - Son Dakika Spor
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