UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdi.
08.03.2021 19:27
UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdi.
UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdi.
Başakşehir, UEFA, PSG, Spor, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdi. - Son Dakika Spor
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