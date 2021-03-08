UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdi.

UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdi.

UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdi.

Başakşehir, UEFA, PSG, Spor, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Spor › UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdi. - Son Dakika Spor

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