UEFA ırkçılık rezaletine el attı! Geniş çaplı inceleme başlatıldı

UEFA, ırkçılık rezaletinin yaşandığı PSG-Başakşehir maçıyla ilgili geniş çaplı bir inceleme yapacağını duyurdu. Karşılaşmanın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekilmişti.

UEFA, ırçılık rezaleti sonrası harekete geçti. Paris Saint Germain- Başakşehir maçıyla ilgili kapsamlı bir inceleme yapılacak. Sosyal medyadan konuyla ilgili, "PSG-Başakşehir maçı için kapsamlı bir inceleme yapılacaktır. Futbolda ırkçılık ve ayrımcılığın hiçbir şekline yer yok" ifadelerine yer verildi. KARŞILAŞMA BU AKŞAM DEVAM EDECEK Irkçılık nedeniyle yarıda kalan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı bu akşam (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca PSG-Başakşehir maçının hakem kadrosu da tamamen değişecek.

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