UEFA, ırçılık rezaleti sonrası harekete geçti. Paris Saint Germain- Başakşehir maçıyla ilgili kapsamlı bir inceleme yapılacak.
Sosyal medyadan konuyla ilgili, "PSG-Başakşehir maçı için kapsamlı bir inceleme yapılacaktır. Futbolda ırkçılık ve ayrımcılığın hiçbir şekline yer yok" ifadelerine yer verildi.
Irkçılık nedeniyle yarıda kalan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı bu akşam (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca PSG-Başakşehir maçının hakem kadrosu da tamamen değişecek.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekilmiş ve soyunma odasının yolunu tutmuştu.
Son Dakika › Spor › UEFA ırkçılık rezaletine el attı! Geniş çaplı inceleme başlatıldı - Son Dakika Spor