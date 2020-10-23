UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Kosova: 0 - Son Dakika

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Kosova: 0

23.10.2020 23:01
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Kosova: 0, System.String[]

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu Eleme maçında, Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, Kosova ile golsüz berabere kaldı.

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu Eleme maçında, Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, Kosova ile golsüz berabere kaldı.

Stat Manavgat Zeki Demirci Spor Kompeksi

Hakemler: Stacey Pearson x, Melissa Burgin x, Emily Carney x

Türkiye: Selda x, Berna x, Didem x (Fatoş dk. 90 ?), Yaşam x, İlayda x (Jessica dk. 90 ?), Emine Ecem xx (Elif dk. 80 ?), Ecem (Sevgi dk. 82 ?), Ebru xx, Yağmur x (Melike dk. 46 x), Ece xx, Gülbin xx

Teknik Direktör: Necla Güngör Kırağası

Kosova: Florentina Kolgeci xx, Edona Kastrati xx, Donjeta Halilaj xx (Agnesa Gashi dk. 39 x), Lindona Syla xx, Viola Avduli x, Bierta Shala (Anjeza Rexhapi dk. 84 ?), Kaltrina Biqkaj (Fleta Musaj dk. 64 x), Marigone Tahiri (Enjona Emarliahu dk.64 x), Edona Kryezlu x, Blerta Small (Verona Berisha dk. 46 x), Ereleta Memati xx

Teknik direktör: A. Fazlija

Kırmızı kart: Lindona Syla (dk.36) (Kosova)

Sarı kartlar: Ece, Emine Ecem (Türkiye), Lindona Syla, Donjeta Halilaj, Flate Musaj (Kosova) - ANTALYA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Kosova: 0 - Son Dakika Spor

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