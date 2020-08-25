UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Wolfsburg - Son Dakika

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Wolfsburg

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Barcelona'yı 1-0 yenen Wolfsburg finale yükseldi.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Wolfsburg, System.String[]

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Barcelona'yı 1-0 yenen Wolfsburg finale yükseldi.

Turnuvanın yarı finalinde, kupada daha önce 2 kez şampiyonluğa uzanan Almanya ekibi Wolfsburg ile 2019'da finale kalan İspanya'nın Barcelona ekibi karşı karşıya geldi.

İspanya'nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda oynanan mücadeleyi Wolfsburg, 58. dakikada Fridolina Rolfö'nün golüyle 1-0 kazanarak finale yükseldi.

Wolfsburg'un finaldeki rakibi, yarın Fransız takımları Olympique Lyon ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.

Barcelona, Wolfsburg, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 23:23

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Wolfsburg - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan açıklarında 80 düzensiz göçmeni taşıyan bot battı! Kurtarma çalışmaları başladı Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye "Hamas" yanıtı: Haddini aşan açıklamayı külliyen reddediyoruz Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı Mikonos tatilinde kavgaya karışan Harry Maguire'a hapis cezası verildi Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı         
20:22
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı         
19:32
Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:43
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti         
17:56
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak         
17:33
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı         
16:53
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı         
16:45
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti         
15:25
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi         
15:15
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu         
14:52
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi         
14:41
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
Davalık olan Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı Davalık olan Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı         
14:18
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi         
14:10
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı         
13:35
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var         
12:32
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu 25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu         
12:17
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış 4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış         
10:21
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın         
10:03
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi         
09:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir         
09:39
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı         
08:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 23:57:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Wolfsburg - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei