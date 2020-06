UEFA kararı sonrası Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'den ilk açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili aldığı karar sonrası bir basın toplantısı düzenledi.



Bakan Kasapoğlu ve Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki açıklamaları şu şekilde:



Servet Yardımcı: UEFA'nın kararı bugün açıklandı. Biz 3 aydır yoğun bir çalışma içerisindeydik. Pandemi sürecinde yaşananlardan ve alınan bu karardan ötürü ülkemiz olumsuz etkilenmeyecek. Biz ülkemizdeki finali seyircili oynamak istediğimizi söylüyorduk 3 aydır. Ancak önümüzde bir engel vardı. Önümüzdeki 3 yılın final sahipleri belliydi. Opsiyonumuz bu sene seyircisiz ya da 2021 veya 2022 seyircili olarak önümüzdeydi. Sağ olsun UEFA Başkanı Ceferin ve ekibi finalleri birer yıl erteleyerek 2021 finalini İstanbul'a verdi.



Cumhurbaşkanımız ve Spor bakanımız süreci en başından beri yakından takip etti. Onlara da teşekkür ediyorum. 15 yıl önceki final hala konuşuluyor. Seyirci bizim için çok önemli. Diğer finaller akıllarda değil belki ama 2005 finali akıllarda. Seyircisiz ihtimali ortaya çıkınca insanlar çok üzüldü. UEFA'daki arkadaşlarımız da üzüldüler. İstanbul dünyanın en güzel şehri. Seyircisiz final oynanmasına gönlümüz razı olmadı. Seyirci olmadan maç olmuyor. Bu güzel kararın çıkmasından ötürü sevinçliyiz. Ülkemize hayırlı olsun.



NİHAT ÖZDEMİR: 'SEYİRCİLİ OLARAK 2021'DE FİNALİ OYNATACAĞIZ'



Nihat Özdemir: UEFA'nın, futbolun paydaşlarını dinleyip en güzel kararı aldıkları için Ceferin'e TFF adına teşekkür ediyorum. 2005 yılında rüya gibi bir finale ev sahipliği yaptık. 2021 yılında inşallah seyircili olarak Şampiyonlar Ligi finaline Atatürk Olimpiyat Stadımız ev sahipliği yapacaktır. İçinde bulunduğumuz stadyum Şampiyonlar Ligi tarihinin en özel anılarını barındırıyor. 15 yıl önce stadyumda 70 bin taraftar ve dünyadaki milyonlarca insan Liverpool - Milan maçının heyecanını yaşadılar. Türkiye olarak finali düzenlemenin ve konuklarımızı ağırlamanın onurunu yaşadık. İstanbul 2009'daki UEFA finali, 2013'teki U20 Dünya Kupası finali ve bu sezon başında da UEFA Süper Kupa maçının coşkusunu yaşadı. Salgın planlarımızı yeniden gözden geçirmemizi gerektirdi. Futbola 3 ay ara verilmesi sonucunda UEFA ile görüşüp bu seneki hakkımızdan vazgeçip finali 2021 yılında İstanbul'da seyircili oynatmak için talepte bulunduk.



Servet Yardımcı'nın çabalarıyla UEFA bugün yaptığı toplantıyla talebimizi olumlu olarak değerlendirmiştir. Böylece 2020'de seyircisiz değil 2021'de seyircili olarak finali oynatacağız. Son yatırımlarımızdan sonra bu güzel statta seyircisiz final oynatmaya gönlümüz el vermedi. Finaller şehri İstanbul'umuzun turizm patlamasına yol açacak bu görkemli organizasyona ev sahipliği yapacaktır. Böyle güzel bir stadyumda seyircisiz oynamaktansa 100 binden fazla turistin gelmesi, gelir bırakması fikri yerindedir. Bu final için çok emek verdik. Stadı adeta yeniden yaptık. Bütün alanları yeniledik. Kapasitemizi 76 bine yükselttik.



'CUMHURBAŞKANIMIZIN VİZYONU BİZİ İLERİ GÖTÜRMEKTEDİR'



Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde pandemiyle savaşta ön safta yer aldı. Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle bütün dünyaya örnek olduk. Her daim Avrupalı dostlarımızın övgülerini alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, futbola ve spora olan desteği bizi ileri götürmektedir. Spor ve gençlik politikalarımız Türkiye için değerlidir. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisinin destekleriyle dünyanın alkışlayacağı bir finale daha 2021 yılında ev sahipliği yapacağız. Şimdiden tüm paydaşlarımıza ve takımlarımıza başarılar diliyorum. Herkesi 2021 yazında dünyanın incisi, finaller şehri İstanbul'a davet ediyorum.



BAKAN KASAPOĞLU: 'SEYİRCİSİZ OYNANMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI'



Bakan Kasapoğlu ise şöyle konuştu: "Türkiye olarak her alanda, sporun tüm branşlarında her türlü tesise ve imkana sahibiz. Gerek iklim, gerek coğrafi gerekse tarihi ve kültürel birikimimizle bugüne kadar en güzel organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Ev sahipliklerimize de devam edeceğiz. Futbol en popüler spor branşlarından biri. Gerek UEFA Süper Kupa finalini en güzel şekilde gerçekleştirmek. 2009'daki final, 2005'teki Şampiyonlar Ligi finali... Bunlar güzel izler bırakan finaller. Ülkemizin her yerinde ciddi spor tesislerimiz var. Bu anlamda 18 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen spor devrimi bu işin en önemli aktörü.



İstanbul'umuzun ve diğer şehirlerimizin geleceğe yürümesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu yıl insanlık olarak salgına karşı verilen mücadele, ülkemizin sağlı altyapısı ve mücadelesini dünya izledi. Bu salgın sebebiyle mayıs ayında olacak final ertelendi. Ülkemizin ev sahipliği konusunu UEFA tekrar masaya yatırdı. Biz İstanbul'umuzun tarihi ve kültürel mirasını bir şölene dönüştürmek amacındaydık. Bu finalin seyircisiz oynanmasına gönlümüz razı olmadı. TFF Başkanımız ve yönetimine bu konudaki çalışmaları için teşekkür ediyorum. UEFA Başkanı Ceferin ve ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek yıl bu finali en iyi şekilde düzenleyeceğimizden kimsenin şüphesi olması. Büyük izler bırakacak bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız.



'2021 YILI BİZLER İÇİN BAŞARILARLA DOLU BİR YIL OLACAK'



Spor ülkesi olma yolunda ciddi bir aşama kaydettik. Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği önem bizler için ilham kaynağı. Her branş gibi futbolda da önemli hedefleri gerçekleştirmenin gayretindeyiz. Ülkemizin gençlik potansiyeline sahip olması için tesis çalışmalarımız devam edecek. 2019'da A Milli Takımımızın başarısını daha büyük başarılarla taçlandıracağız. 2021 yılı bizler için inşallah başarılarla dolu biz yıl olacak. Gerek Avrupa şampiyonası, gerek olimpiyatlar, gerek İslam Oyunları... Ülkemizin sporcu altyapısını her branşta güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. İstanbulumuza yaptığımız yatırımları bakanlık olarak sürdüreceğiz.