UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 - Molde FK: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Goller: Nwakaeme (dk. 15), Vitor Hugo (dk.57), Djaniny (dk.74) (Trabzonspor), Brynhildsen (dk. 31 ve 65), Hussain (dk. 85) (Molde FK)

74. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-2

68. dakikada Nwakaeme sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ön direğe kadar indi. Vuruşunda ise top kaleci Linde'den döndü.

52. dakikada Bakasetas'ın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gervinho 'nun vuruşunda Linde'nin göğsüyle müdahale ettiği top kornere çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor , Norveç ekibi Molde'yi konuk etti. Müsabaka 3-3 beraberlikle sonuçlanırken, bordo-mavililer tur şansını Norveç'e bıraktı.

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