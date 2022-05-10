UEFA Konferans Ligi finali Çekya'da oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Konferans Ligi finali Çekya'da oynanacak

10.05.2022 20:20
UEFA Konferans Ligi finali Çekya'da oynanacak

UEFA, gelecek yıl Konferans Ligi final müsabakasının Çekya'da bulunan Eden Arena'da oynanacağını açıkladı.

UEFA, gelecek yıl Konferans Ligi final müsabakasının Çekya'da bulunan Eden Arena'da oynanacağını açıkladı.

UEFA, bu yıl ilk kez düzenlenen Konferans Ligi'nde 2023'te oynanacak final stadyumunu açıkladı. Konferans Ligi'nin 7 Haziran 2023'te oynanacak final karşılaşmasının Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Slavia Prag'ın stadı olan Eden Aren'da 20 bin 800 koltuk kapasitesi bulunuyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları 2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak 2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak

UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UEFA Konferans Ligi finali Çekya'da oynanacak - Son Dakika


Son Dakika
20:22 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
20:20 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları
20:14 Babası vefat eden Fazıl Say'a "Gözümden düştü" dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı paylaşımı geldi
19:36 İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
18:35 Turizm sektörünün tecrübeli ismi Ali Kızıldağ yeni sezondan umutlu: Krizlere bağışıklık kazandık
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 20:30:35. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi finali Çekya'da oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement