UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

24.02.2022 23:49
UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşıyor.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Schranz'ın ortasında Tisserand'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Olayinka'nın şutunu savunma çizgiden çıkardı.

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sosa'nın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

19. dakikada arka direkte topla buluşan Holes'in içeriye çevirdiği top defansta da çarparak Schranz'ın önüne düştü. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada Traore'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sor'un çaprazdan şutunda meşin yuvarlak sol direğe de çarparak filelerle buluştu. 2-0

35. dakikada sol kanattan Olayinka'nın yerden pasında altıpas noktası üzerinde Schranz'ın şutunda Altay gole izin vermedi. Dönen topa Olavsic'in vuruşunda Altay bir kez daha topu çelmeyi başardı.

39. dakikada sağ kanattan Osayi-Samuel'in pasında topu alan Mert Hakan'ın ceza yayına sokulup yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

Stat: Eden Arena

Hakemler: Chris Kavanagh xx, Constantine Hatzidakis xx, Harry Lennard xx

Slavia Prag: Mandous xx, Bah xx, Ousou xx, Kacharaba xx, Dorley xx, Traore xx, Holes xx, Schranz xxx, Plavsic xx, Olayinka xxx, Sor xxx

Yedekler: Sirotnik, Talovierov, Kudela, Milos Pudil, Madsen, Ondrej Lingr, Stanislav Tecl, Krmencik, Adam Pudil, Daniel Samek

Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Fenerbahçe: Altay xx, Osayi xx, Serdar Aziz x, Tisserand xxx, Szalai xx, Sosa xx, Mert Hakan xx, Valencia xx, Pelkas xx, Ferdi x (Sangare dk. 31 x), Serdar Dursun x

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Kim Min-Jae, Ozan Tufan, Berisha, İrfan Can, Arda Aksoy, Arda Güler, Bora Aydınlık

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Schranz (dk. 19), Sor (dk. 27) (Slavia Prag), Mert Hakan (dk. 39) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Kacharaba (Slavia Prag), Mert Hakan, Osayi-Samuel, Pelkas (Fenerbahçe)

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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