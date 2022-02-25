UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

25.02.2022 09:07
UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden aynı skorla yenik ayrılarak Avrupa'ya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

63. dakikada Holes sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bomboş durumda bulunan Sor, topu ağlara gönderdi. 3-1

71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sor, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Altay gole izin vermedi.

90+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Arda Güler'in sert şutunda kaleci Mandous topu çeldi. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Berisha, skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti. 3-2

STAT: EDEN ARENA

Hakemler: Chris Kavanagh xx, Constantine Hatzidakis xx, Harry Lennard xx

Slavia Prag: Mandous xx, Bah xx (Lingr dk. 46 x), Ousou xx, Kacharaba xx (Kudela dk. 90+1 ?), Dorley xx, Traore xxx (Talovierov dk. 78 x), Holes xx, Schranz xxx, Plavsic xx (Pudil dk. 90+2 ?), Olayinka xxx, Sor xxx (Tecl dk. 83 ?)

Yedekler: Sirotnik, Milos Pudil, Madsen, Krmencik, Daniel Samek

Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Fenerbahçe: Altay xx, Osayi xx, Serdar Aziz x, Tisserand xxx (Kim Min-Jae dk. 81 ?), Szalai xx, Sosa x (Ozan Tufan dk. 57 x) Mert Hakan xx, Valencia xx, Pelkas xx (Arda Güler dk. 57 xx), Ferdi x (Sangare dk. 31 x), Serdar Dursun x (Berisha dk. 81 ?)

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, İrfan Can, Arda Aksoy, Bora Aydınlık

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Schranz (dk. 19), Sor (dk. 27 ve 63) (Slavia Prag), Mert Hakan (dk. 39), Berisha (dk. 90+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Kacharaba, Tecl (Slavia Prag), Mert Hakan, Osayi-Samuel, Pelkas (Fenerbahçe)

(İHA)

UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, organizasyona veda etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, organizasyona veda etti. Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları başlıyor Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları başlıyor

Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, UEFA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


Son Dakika
09:07 Camdaki Kız'da dün neler oldu? Nalan'la Hayri dertleşiyor
09:05 Ukrayna-Rusya savaşı için sunucunun çözümü hayretler içerisinde bıraktı: En kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir
09:04 Avrupa Birliği'nin yaptırımları Rusya'yı fena vurdu! Finans ve enerji alanlarında yeni yaptırımlar da yolda
08:34 Türkiye Boğazlar'ı bütün ülkelere kapatılabilir, Rusya hariç! Montro'deki maddeler Rusya'ya 'kıyıdaşlık' hakkı tanıyor
08:30 Yıldız Asyalı ve Arda Kural yıllar sonra bir arada!
08:28 Sosyal medyadan "kurtarın bizi" demişlerdi! Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri planlandı
08:04 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:58 25 Şubat 2022 Cuma hava durumu nasıl olacak: Yağış tüm yurtta etkili, hava mevsim normallerinde!
07:56 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:52 Bölgesel savaşta ikinci gün! Rusya, Ukrayna'nın başkentine kadar girdi! Kiev'de patlamalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 09:14:33. #1.11#
SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement